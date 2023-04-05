«Известия»: Минстрой выступил за введение регулировки счетов за отопление в Москве

Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление, что исключит резкие колебания в тарифах. Об этом пишет газета «Известия».

В материале издания отмечается, что сейчас отопление в Москве, как и в большинстве регионов, равномерно рассчитывается на 12 месяцев по показателю потребления за предыдущий год. Таким образом, в теплую зиму часто приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона — колебания достигают от 25% до 50%. Теперь же, как пишет газета, коммунальные службы смогут выбирать более подходящие периоды для расчета.

В статье указывается, что даже при условии, что в домах есть общие счетчики тепла, плата все равно зависит от его потребления в прошлом году, а в январе происходит сравнение оплаты и непосредственно израсходованной энергии. Если оказывается, что текущая зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если нет — то коммунальщики должны вернуть деньги.

По данным «Известий», на данный момент законопроект разработан для Москвы, однако член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова высказала мнение, что нововведение должно распространятся на все регионы в зависимости от их погодных условий.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направило в правительство предложение включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла.

Согласно докладу Министерства, внедрение «умных» счетчиков на всех этапах учета ресурсов необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.