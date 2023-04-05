Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: Минстрой выступил за введение регулировки счетов за отопление в Москве

close
100%
Depositphotos

Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление, что исключит резкие колебания в тарифах. Об этом пишет газета «Известия».

В материале издания отмечается, что сейчас отопление в Москве, как и в большинстве регионов, равномерно рассчитывается на 12 месяцев по показателю потребления за предыдущий год. Таким образом, в теплую зиму часто приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона — колебания достигают от 25% до 50%. Теперь же, как пишет газета, коммунальные службы смогут выбирать более подходящие периоды для расчета.

В статье указывается, что даже при условии, что в домах есть общие счетчики тепла, плата все равно зависит от его потребления в прошлом году, а в январе происходит сравнение оплаты и непосредственно израсходованной энергии. Если оказывается, что текущая зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если нет — то коммунальщики должны вернуть деньги.

По данным «Известий», на данный момент законопроект разработан для Москвы, однако член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова высказала мнение, что нововведение должно распространятся на все регионы в зависимости от их погодных условий.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направило в правительство предложение включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла.

Согласно докладу Министерства, внедрение «умных» счетчиков на всех этапах учета ресурсов необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях