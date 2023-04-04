Власти США прокомментировали данные о покупке Японией нефти у РФ выше потолка цен

Первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил во время телефонного брифинга, что Япония покупает нефть у России по цене выше установленного G7 потолка с согласия США и других западных партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

«В обсуждения потолка цен, а также в другие дальнейшие усилия (в этой области. — «Газета.Ru») были встроены определенные договоренности, чтобы гарантировать, что японцы смогут позаботиться о собственной (энергобезопасности. — «Газета.Ru»), что у них будут определенные благоприятные возможности такого рода», — сказал Турк.

По его словам, несоблюдение Японией лимита цен на российскую нефть не является отступлением от соответствующих соглашений.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Япония нарушает потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7. По информации издания, это стало возможным из-за получения от США соответствующего исключения для собственных компаний.