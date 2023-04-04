Reuters: индийский Bank of Baroda больше не проводит платежи за нефть выше предельных цен

Начиная с апреля 2023 года государственный банк Индии Bank of Baroda не принимает платежи за российскую нефть выше потолка цен, установленного странами Запада. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Источники агентства указали на то, что еще в марте Bank of Baroda сообщил клиентам, что перестанет проводить платежи за российскую нефть, которые будут выше потолка цен.

Собеседники Reuters добавили, что установленные ограничения могут повлиять на решение продавцов перейти на оплату в рупиях.

28 марта независимый эксперт Кирилл Родионов заявил, что крупнейшими импортерами российской нефти с января 2022 года по февраль 2023 года стали Индия и Китай, а нефтепродуктов – страны Африки и Ближнего Востока.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России заявил, что экспорт российской нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза. По его словам, большинство поставок российских энергоресурсов в 2022 году было переориентировано на рынки «дружественных» стран. В 2023 году Москва продолжит работу по переориентации поставок энергоресурсов, в том числе по формированию танкерного флота и инструментов страхования и перестрахования.