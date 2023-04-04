Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Самиев заявил, что уход западных банков из России не будет критичен

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Доля западных финансовых организаций в России составляет всего 1-2%, поэтому их уход с российского рынка будет практически незаметен для потребителей. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Если убрать три самых крупных банка, то на остальные придется около 1-2 процентов от активов, кредитов. То есть, если они полностью уйдут из России, с точки зрения потребителей банковских услуг ничего критичного не произойдет», — отметил Самиев.

По его словам, участие западных банков в России падало каждый год, и в прошлом году было на уровне 5%. При этом необязательно, что кредитные учреждения полностью прекратят свою работу. Вполне вероятно, что произойдет простая смена собственника, а тех, кто покинет рынок – будет около десятка.

Он добавил, что некоторые банки были завязаны на кредитовании по программам, связанным с продажами автомобилей. Однако с учетом появившихся сложностей с поставками на фоне санкций такая деятельность в России стала абсолютно бессмысленной.

Ранее во вторник газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА писала, что по итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти еще 25-30 банков в связи с международными санкциями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях