Аналитик Самиев заявил, что уход западных банков из России не будет критичен

Доля западных финансовых организаций в России составляет всего 1-2%, поэтому их уход с российского рынка будет практически незаметен для потребителей. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Если убрать три самых крупных банка, то на остальные придется около 1-2 процентов от активов, кредитов. То есть, если они полностью уйдут из России, с точки зрения потребителей банковских услуг ничего критичного не произойдет», — отметил Самиев.

По его словам, участие западных банков в России падало каждый год, и в прошлом году было на уровне 5%. При этом необязательно, что кредитные учреждения полностью прекратят свою работу. Вполне вероятно, что произойдет простая смена собственника, а тех, кто покинет рынок – будет около десятка.

Он добавил, что некоторые банки были завязаны на кредитовании по программам, связанным с продажами автомобилей. Однако с учетом появившихся сложностей с поставками на фоне санкций такая деятельность в России стала абсолютно бессмысленной.

Ранее во вторник газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА писала, что по итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти еще 25-30 банков в связи с международными санкциями.