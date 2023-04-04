Польша снизила объем ввозимого с Украины зерна в несколько раз

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна снизила объем ввозимого с Украины зерна в пять-шесть раз на фоне протестов фермеров. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в пять-шесть раз меньше транспортов с востока. Уже большинство идет транзитом далее», — сказал премьер.

Он также отметил, что хранилища национальной компании, специализирующейся на хранении зерна, Elewarr, пусты на 50%, и уже появилось место для польского зерна.

По словам Моравецкого, в Варшаве не желают, чтобы торговля с Украиной каким-то образом дестабилизировала польский рынок.

Накануне портал Interia сообщал, что фермеры из польской организации «Обманутая деревня» угрожают властям масштабными акциями протеста в день визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта зерна.