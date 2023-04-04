Экономист Домащенко заявил о возможном росте евро до 90 рублей в апреле

Курс евро может укрепиться до 90 рублей и выше из-за того, что европейская валюта на международном рынке «Форекс» укрепляется сильнее доллара. Об этом газете «Известия» заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«В долгосрочном интервале о каких-либо аномалиях курса евро к рублю говорить не приходится, так как уровень 90 рублей за евро формировался в истории не раз. На этот раз до 90 рублей евро может дойти и, возможно, немного выше», — отметил Домащенко.

По его словам, в прошлом году за евро давали $0,97. Сейчас же ситуация изменилась до $1,09.

Он добавил, что евро не будет сильно укрепляться, так как причин для обвала рубля нет. Все, что сейчас происходит, идет в рамках флуктуаций валютного рынка.

22 марта экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что рост курса евро до 83 руб. не является трендом, и, скорее всего, представляет из себя «последний всплеск спроса». По его словам, сейчас евро является достаточно рискованной валютой, так как любые транзакции могут заблокировать по решению Евросоюза и США. Поэтому спрос на эту валюту со стороны физлиц будет только снижаться.