«Росэнергоатом» в 2023 году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60

Концерн «Росэнергоатом», который является электроэнергетическим дивизионом госкорпорации «Росатом», в мае 2023 года достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сейчас концерн производит более 20% от мирового потребления кобальта-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов. Смоленская атомная станция в марте отгрузила первую партию кобальта-60, наработанного на реакторах РБМК. Учитывая отгрузки кобальта-60 с Ленинградской АЭС и начало отгрузок с Курской АЭС Росэнергоатом достигнет 30% доли мирового рынка.

Ранее заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию «Росэнергоатома» Никита Константинов посетил Смоленскую атомную станцию с рабочим визитом и провел совещание по реализации на реакторах РБМК программы увеличения объемов производства. Он подчеркнул, что при непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60.

«Благодаря этому, в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам», — отметил он.

Также в рамках визита обсудили вопросы обеспечения к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской АЭС и отметили стратегическую важность реализации поставленных задач по отгрузкам медицинских изотопов. Так, например, планируется наработка наиболее востребованных изотопов для производства радиофармпрепаратов. При этом участие в проекте Смоленской и Курской станций позволит кратно увеличить количество производимого сырья.

«Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС, позволит более чем в 2 раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома и обеспечить поставки на сооружаемый госкорпорацией «Росатом» в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины», — подчеркнул Константинов.