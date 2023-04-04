Figaro: решение США сделать из доллара оружие политического давления сыграло против них

Французский обозреватель Рено Жирар заявил, что США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации. Об этом он сообщил в материале для газеты Le Figaro.

«Сделав из своей валюты орудие политического давления на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара», — сказано в статье.

Жирар считает, что отказ стран от доллара объясняется тем, что Соединенные Штаты использует свою валюту в качестве инструмента давления на других участников международных отношений.

Накануне издание Global Times сообщало, что многие страны стали избавляться от американских долларов, так как увидели, что введенные против России санкции заблокировали ее долларовые активы за рубежом.

17 марта спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что кризис банковской системы Соединенных Штатов затронул тех, кто больше всего на американскую систему полагался. Он добавил, что государствам для предотвращения кризиса необходимо проводить дедолларизацию.

До этого предприниматель и миллиардер Илон Маск говорил, что ряд стран решили отказаться от доллара в качестве резервной валюты, так как на это решение их спровоцировала жесткая политика США.