Bloomberg: Apple намерена сократить небольшое число рабочих мест в рознице

Компания Apple планирует сократить небольшое количество рабочих мест в корпоративном отделе розничных продаж. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в компании такой шаг называют оптимизацией, не увольнением. Ожидается, что число работников, попадающих под сокращение, будет незначительным.

«Хотя количество ликвидируемых должностей установить невозможно и, вероятно, оно очень мало, этот шаг представляет собой новый шаг для самой дорогой компании в мире», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple впервые за несколько лет «значительно» изменит интерфейс смарт-часов.

Новая версия операционной системы для часов watchOS 10 будет представлена на конференции WWDC в июне 2023 года. Большое обновление Apple Watch стоит ожидать в следующем году. По слухам, оно будет включать в себя micro-LED-дисплей. Новая watchOS получит значительное обновление с заметными изменениями в пользовательском интерфейсе — в отличие от iOS 17.