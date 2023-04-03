ДОМ.РФ предложил включить норму ликвидности в перечень своих нормативов финустойчивости

Институт развития жилищного строительства в России ДОМ.РФ планирует включить в состав нормативов финансовой устойчивости госкомпании норматив ликвидности. С таким предложением на заседании комитета по финансовому рынку выступил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

По его словам, депутаты Госдумы могут рассмотреть возможность внести изменения в закон № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Эти изменения продемонстрируют инвесторам надежность и возможность формирования стабильной пассивной базы ДОМ.РФ в рамках выполнения возложенных на него функций и задач по развитию жилищного строительства, рынка ипотечного кредитования, финансирования застройщиков жилья», — отметил Федорко.

Кроме того, председатель правления Банка ДОМ.РФ предложил передать полномочия определять значения нормативов правительству России. Он считает, что данная мера может обеспечить гибкое и оперативное реагирование на изменение экономической ситуации. Также она соответствует практике регулирования кредитных организаций.

«Указанные предложения направлены ДОМ.РФ в Минфин России, Минстрой России и Банк России», — подчеркнул Федорко.