Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ДОМ.РФ предложил включить норму ликвидности в перечень своих нормативов финустойчивости

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Институт развития жилищного строительства в России ДОМ.РФ планирует включить в состав нормативов финансовой устойчивости госкомпании норматив ликвидности. С таким предложением на заседании комитета по финансовому рынку выступил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

По его словам, депутаты Госдумы могут рассмотреть возможность внести изменения в закон № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Эти изменения продемонстрируют инвесторам надежность и возможность формирования стабильной пассивной базы ДОМ.РФ в рамках выполнения возложенных на него функций и задач по развитию жилищного строительства, рынка ипотечного кредитования, финансирования застройщиков жилья», — отметил Федорко.

Кроме того, председатель правления Банка ДОМ.РФ предложил передать полномочия определять значения нормативов правительству России. Он считает, что данная мера может обеспечить гибкое и оперативное реагирование на изменение экономической ситуации. Также она соответствует практике регулирования кредитных организаций.

«Указанные предложения направлены ДОМ.РФ в Минфин России, Минстрой России и Банк России», — подчеркнул Федорко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях