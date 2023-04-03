В Сбере рассказали о готовности заемщиков пользоваться комплексным урегулированием

Более 80% клиентов, имеющих несколько кредитов в разных банках, подтверждают актуальность запроса на комплексное урегулирование таких кредитов, когда кредиторы одновременно могут предоставить реструктуризацию, сообщает пресс-служба Сбера.

Такие данные удалось получить в результате исследования Сбера среди заемщиков из разных городов России.

По словам заемщиков, им важен прозрачный и комфортный график выплат, в котором платеж снижен до приемлемого уровня и привязан к датам получения заработной платы. Не менее значимым аспектом является доступность информации: визуально понятная инфографика для более легкого восприятия данных о долге, подробное и понятное описание условий на сайтах банков для предварительного изучения и возможность обратиться в офис или на линию поддержки для консультации.

По данным респондентов, к услуге комплексного урегулирования они могут обратиться по трем причинам: для выхода из трудной финансовой ситуации, снижения долговой нагрузки, а также для предотвращения банкротства. Важным драйвером потенциального обращения к услуге является и возможность решения вопроса с кредиторами без обращения в суд.

«Заемщики позитивно оценивают «Комплексное урегулирование»: оно помогает без судебных разбирательств постепенно вернуться в график выплат по кредитам и избежать накапливания долгов. Сбер первым на рынке стал продвигать эту услугу и уже реализовал сделки с банками-партнерами. Мы надеемся, что этот сервис получит широкое применение на всем финансовом рынке», — сказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

«Комплексное урегулирование» не имеет ограничений по сумме или по регионам выдачи кредитов. Сама услуга позволяет сократить количество визитов в офисы банков, время на изучение условий разных программ.

С начала года Сбербанк и банки-партнеры в тестовом режиме предоставили комплексное урегулирование более чем по 200 кредитам по такой схеме.