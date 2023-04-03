Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о готовности заемщиков пользоваться комплексным урегулированием

close
100%
Пресс-служба Сбера

Более 80% клиентов, имеющих несколько кредитов в разных банках, подтверждают актуальность запроса на комплексное урегулирование таких кредитов, когда кредиторы одновременно могут предоставить реструктуризацию, сообщает пресс-служба Сбера.

Такие данные удалось получить в результате исследования Сбера среди заемщиков из разных городов России.

По словам заемщиков, им важен прозрачный и комфортный график выплат, в котором платеж снижен до приемлемого уровня и привязан к датам получения заработной платы. Не менее значимым аспектом является доступность информации: визуально понятная инфографика для более легкого восприятия данных о долге, подробное и понятное описание условий на сайтах банков для предварительного изучения и возможность обратиться в офис или на линию поддержки для консультации.

По данным респондентов, к услуге комплексного урегулирования они могут обратиться по трем причинам: для выхода из трудной финансовой ситуации, снижения долговой нагрузки, а также для предотвращения банкротства. Важным драйвером потенциального обращения к услуге является и возможность решения вопроса с кредиторами без обращения в суд.

«Заемщики позитивно оценивают «Комплексное урегулирование»: оно помогает без судебных разбирательств постепенно вернуться в график выплат по кредитам и избежать накапливания долгов. Сбер первым на рынке стал продвигать эту услугу и уже реализовал сделки с банками-партнерами. Мы надеемся, что этот сервис получит широкое применение на всем финансовом рынке», — сказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

«Комплексное урегулирование» не имеет ограничений по сумме или по регионам выдачи кредитов. Сама услуга позволяет сократить количество визитов в офисы банков, время на изучение условий разных программ.

С начала года Сбербанк и банки-партнеры в тестовом режиме предоставили комплексное урегулирование более чем по 200 кредитам по такой схеме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях