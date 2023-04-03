Долгосрочный экспресс-кредит на б/у-оборудование стал доступен в МСП Банке

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, расширил линейку экспресс-кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Новый продукт предусматривает предоставление до 15 млн рублей на приобретение бывшего в употреблении оборудования. Минимальная ставка – 10,25%. Cрок кредитования — 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней.

«Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования и возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность», — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что кредитные средства также можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку.

В Корпорации МСП отметили, что новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации заемщика должен составлять не менее 18 месяцев.

Также в качестве обеспечения предпринимателям доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа.

«Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт МСП Банка. Благодаря полной автоматизации процесса на принятие решения необходимо не более чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам», — сказал Александр Исаевич.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выполнение проекта курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.