Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергорынке с помощью «нефтяного сюрприза»

close
100%
Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, включая Россию, цены на сырье североморской марки Brent могут приблизиться к отметке $100 за баррель в обозримом будущем, сообщает агентство Bloomberg.

2 апреля несколько стран ОПЕК+, включая Россию, заявили, что до конца года будут сокращать нефтедобычу из-за непредсказуемости на мировом рынке сырья. Москва заявила, что сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия. В общей сложности суммарное снижение суточных объемов добычи сырья составит более 1,5 млн баррелей.

«Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель — широко распространенное мнение в отрасли в начале года — кажется, вновь возвращается. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз на конец года до 95 долларов, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах», — говорится в материале.

3 апреля аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs обновили собственный прогноз по поводу цены на нефть в декабре 2023 года. К этому времени, согласно измененной оценке, стоимость сырья североморской марки Brent с большой долей вероятности будет находиться в районе $95 за баррель, а к концу 2024-го — вплотную приблизится к отметке $100. Одной из главных причин изменения прогноза стало решение нескольких стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, сократить суточные объемы добычи нефти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях