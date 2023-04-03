«Ъ»: переработчики расторгают контракты с поставщиками сырого молока ради снижения цен

Крупные производители молочной продукции начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы заставить их снизить цены. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев отметил, что в последнее время спрос на часть продукции снизился.

Вместе с тем, по данным источника газеты, спрос на сырое молоко восстановится после падения цен. Собеседник «Ъ» подчеркнул, что субсидирование производства данного продукта сделало этот бизнес доходным и привело к избытку сырья.

В Минсельхозе заявили, что регулярно мониторят ситуацию в сфере производства молочной продукции.

Ранее аналитики сообщили, что в России резко снизились продажи растительных аналогов молока.