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«Ъ»: продажи сидра в России выросли на 60%

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Depositphotos

В России выросло потребление сидра, его продажи увеличились на 60%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Отмечается, что спрос на напиток подстегнул запуск новых брендов, которые предложили свою продукцию в качестве альтернативы пиву и вину. Аналитики подчеркнули, что росту продаж могли способствовать увеличившиеся инвестиции в рекламу и производство.

В NielsenIQ указали, что в январе-феврале этого года продажи сидра выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди других алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что большинство россиян в течение 2022 года не изменили привычки и не стали пить и курить больше или меньше.

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