«Известия»: 60% россиян готовы взять ипотеку

Каждый 12-й опрошенный гражданин России (8,2%) заявил, что хочет купить квартиру в ближайшие полгода, 60,3% из них готовы взять ипотеку, и каждый четвертый (23%) планирует закрыть ее в течение пяти лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования специалистов «СберСтрахования».

За два года после проведения аналогичного опроса количество россиян, желающих купить квартиру, сократилось почти на 16 процентных пунктов. При этом сумма планируемая потратить на жилье удвоилась и достигла 4 млн рублей.

Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн рублей, самую низкую — в Астрахани (1,8 млн рублей).

Ипотеку чаще всего хотят взять в Краснодаре — 97% респондентов, в Тюмени — 83%, в Казани --82%, в Уфе — 79%, Омске — 76%, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге — по 71%. Меньше всего хотят оформить ипотеку опрошенные в Махачкале — 35%.

Ранее с Государственной думе РФ призвали банки к выдаче беспроцентной ипотеки для «раскочегаривания» российской экономики. В качестве примера депутат Евгений Федоров привел Данию, где ипотека выдается в том числе под отрицательные проценты. Таким образом, местные власти стимулируют граждан скандинавской страны к более активному приобретению нового жилья.