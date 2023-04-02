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Аналитик Юшков заявил, что цены на нефть вырастут после заявлений о добровольном сокращении добычи странами ОПЕК

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Eric Gay/AP

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил «Газете.Ru», что после заявлений стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти цены на топливо вырастут. По его словам, это будет «психологическая реакция» рынка, который не ожидал изменений в объемах производства.

«Я думаю, что здесь действительно будет всплеск цен, цены уйдут вверх. Это будет психологическая реакция рынка, потому что до этого информации о том, что страны ОПЕК+ планируют что-либо менять в объемах производства, не было. Поэтому для рынка это неожиданное заявление, причем тут речь идет не о том, что будут сокращены квоты на добычу в рамках ОПЕК+, а получается реальное сокращение объемов производства, потому что внутри ОПЕК+ как раз только несколько государств выполняют квоты. Все остальные не могут добыть даже то, что им позволено квотами. Поэтому если сокращались бы квоты, то это означало бы, что в реальности объемы производства уменьшились бы гораздо меньше, чем заявленное сокращение квот. А тут мы видим, что о добровольном сокращении говорят именно те страны, которые выполняли квоты, которые реально могут добывать много. И они сокращают реальное свое производство. Поэтому это действительно повлияет на рынок, уберет с него часть объемов нефти и, соответственно, толкнет цены вверх», — сказал он.

Юшков отметил, что в долгосрочной перспективе решение стран ОПЕК+ «сыграет стабилизирующую роль для рынка». По его мнению, после того, как цену «полихорадит», она закрепится «в районе 80 долларов за баррель».

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года. Кроме того, добычу топлива с мая до конца 2023 года сократят Ирак, Кувейт и Оман.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года в качестве превентивных мер на фоне ситуации на мировом рынке.

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