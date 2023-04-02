Швейцарский UBS планирует сократить до 30% штата после слияния с Credit Suisse

Швейцарский банк UBS выразил намерение сократить 20-30% сотрудников после завершения слияния с швейцарским Credit Suisse. Об этом сообщило Sonntagszeitung со ссылкой на топ-менеджера UBS.

В настоящее время штатными сотрудниками кредитных организаций являются около 120 тыс. человек, поэтому под сокращение могут попасть до 36 тыс. сотрудников со всего мира. При этом около 11 тыс. рабочих мест будут сокращены непосредственно в Швейцарии.

Ранее в Credit Suisse спрогнозировали, что слияние с UBS должно завершиться к концу 2023 года, сообщало РИА Новости со ссылкой на письмо банка клиентам.

«Credit Suisse в стандартном режиме продолжит свою работу. При этом клиентам кредитной организации не нужно что-либо делать или предпринимать, так как для них ничего не меняется», — следовало из материала.

Там также уточнялось, что договора и банковские продукты не поменяются.

27 марта председатель национального банка Саудовской Аравии Аммар аль-Худаири подал заявление об отставке, так как его слова спровоцировали снижение стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse.