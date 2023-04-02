«Ъ»: застройщики стали сдержанно выводить на рынок новое жилье на фоне низкого спроса

Низкая активность покупателей и увеличение объема нераспроданного жилья в России привели к тому, что застройщики стали менее активно выводить на рынок новое предложение. Об этом написала газета «Коммерсант».

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных в России по итогам марта 2023 года составил 140,7 тыс. рублей за 1 кв.м, что на 0,8% выше показателя января. Динамика второго месяца года в марте была превзойдена, следует из статьи.

Чем меньше на рынке новинок, тем меньше лотов с невысокими ценами, а средняя цена квадратного метра растет, объясняется в материале. В частности, в январе-феврале в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга продажи начались в 90 новых корпусах общей площадью 1,27 млн кв. м, что на 40% и 42% соответственно меньше усредненных темпов вывода новинок 2022 года.

«Анонсов вывода на рынок новых проектов стало заметно меньше», — сказал газете директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.

По мнению эксперта, это логично с учетом достаточно высокого объема строительства и низкого уровня распроданности жилья.

Также снизился спрос покупателей, добавил руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. По его словам, показатель уменьшился на 17,4% за месяц.