Депутат Аксаков: законопроект о вкладах для малоимущих внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что законопроект о социальных вкладах для малоимущих россиян будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

«Там параметры некоторые дорабатываем, (идет — ред.) дискуссия с ЦБ, банками и Минфином. Думаю, что в весеннюю сессию точно будет внесен законопроект», — рассказал Аксаков.

Ставка по таким вкладам будет «не ниже ключевой», добавил депутат. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых.

Социальный вклад смогут открыть те граждане, которые получат социальную поддержку от государства. Сведения об этом должны содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Аксаков уточнил, что сведения о малоимущих россиянах будет содержаться в базе, которая «в течение определенного промежутка времени»… будет создана благодаря Минтруду, ЦБ, Минфину и «может быть, Минцифры». Россияне будут попадать в перечень низко обеспеченных «по принципу доходов», сказал Аксаков. При этом будет учитываться региональная составляющая, отметил он.

В феврале «Интерфакс» сообщил, что системно значимые банки по замыслу законодателей должны начать открывать социальные вклады для малообеспеченных граждан с 1 июля 2024 года.