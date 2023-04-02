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Власти Шри-Ланки заявили, что продолжают диалог с РФ о закупках нефти и газа

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Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что правительство страны продолжает диалог с Россией по поводу закупок нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, этот вопрос находится на повестке Министерства энергетики Шри-Ланки.

«Шри-Ланка сегодня не закупает российские нефть и газ, но этот вопрос находится в повестке министерства энергетики нашей страны и в случае удачного завершения дискуссий по этой теме может быть найдено взаимовыгодное соглашение», — пояснил Гунавардана.

Ранее Гунавардана говорил, что власти Шри-Ланки намерены закупать у России вагоны, локомотивы и запчасти к ним.

Он добавил, что железные дороги в стране являются одними из старейших в Азии. В Шри-Ланке проложено 1,5 тыс. километров железных дорог, работает 368 станций.

Политик отметил, что хотел бы обсудить также обучение специалистов из Шри-Ланки в России.

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