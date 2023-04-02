Правительство одобрило субсидирование постройки модульных гостиниц в регионах

Российское правительство одобрило выделение средств для субсидирования бюджетов регионов страны для строительства модульных отелей в рамках программы «Развитие туризма». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — отметили в публикации.

В документе добавили, что данное распоряжение поможет реализовать необходимые мероприятия по выделению средств на проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках госпрограммы «Развитие туризма».

19 марта министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что на лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса. Волченко добавил, что в ближайшие годы планируется увеличить число гостиниц минимум на четыре тысячи номеров, а в течение пяти лет — на 20 тыс.

До этого зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что число туристических поездок с размещением в гостиницах за 2022 год выросло на 8% — путешествуя по стране, в российских отелях остановилось 62,5 млн человек.