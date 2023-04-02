Travelata: россияне забронировали вдвое больше туров на майские праздники, чем годом ранее

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что общее число бронирований на майские праздники среди его клиентов выросло на 85% по отношению к прошлому году. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По информации Travelata.ru, чуть более трети россиян планируют отправиться в Турцию. В топе также находятся поездки по России, в ОАЭ, Египет и Таиланд.

Как отметил Козырев, такой скачок числа бронирований объясняется тем, что в течение марта 2022 года туристы почти не планировали туры — исключение составляли лишь поездки по России. Однако в апреле 2022 года рейсы на популярные курорты Турции и Египта были возобновлены, и спрос начал восстанавливаться.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявлял, что билеты на внутренние российские авиарейсы на майские праздники могут подорожать в пять раз. По его словам, не нужно рассчитывать на распродажи на последний момент перед вылетом, и если запланирована поездка на начало мая, то не стоит откладывать покупку путевок и авиабилетов.

До этого эксперты по туризму рассказали о новых направлениях для путешествий по России. В 2023 году основными туристическими направлениями для россиян останутся Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Алтай и Байкал.