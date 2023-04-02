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GT: США приближаются к краху своей гегемонии из-за использования доллара в качестве оружия

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США приближаются к краху своего господства, так как сделали из доллара оружие и используют его против России. Об этом пишет Global Times.

США приблизили упадок собственного господства. Сделав из доллара оружие и — хуже того — использовав его против России во время санкционного противостояния, они настроили мир против себя. Теперь многие страны пытаются избавиться от господства доллара, отметили в публикации.

По данным издания, процесс дедолларизации необратим, так как многие страны по всему миру начали использовать местные валюты при реализации торговых сделок. Например, Китая и Бразилия будут осуществлять торговые и финансовые операции напрямую в китайских юанях или бразильских реалах.

Авторы статьи посчитали, что важным признаком ускорения дедоларизации является то, что даже некоторые союзники США стали сокращать вложения в американские облигации. Несмотря на то, что доллар в ближайшие годы все еще будет самой используемой валютой в мире, тенденция к дедоларизации только набирает обороты.

30 марта агентство Bloomberg сообщило, что ослабление влияния доллара в будущем может быть выгодно остальному миру. Несмотря на то, что доллар не потеряет статус мировой резервной валюты, страны-импортеры энергоресурсов в Восточной Европе и Южной Америке почувствуют себя легче.

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