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Еврокомиссар Джентилони заявил, что не ожидает рецессии в Италии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Италии не предвидится рецессия. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, написало агентство ТАСС.

«Общая ситуация крайней неуверенности, но есть стремление к росту, рецессия нас не ждет, есть положительные сигналы», — сказал Джентилони.

Среди этих положительных сигналов еврокомиссар назвал снижение инфляции, сокращение цен на энергоносители, достаточную устойчивость рынка труда.

По мнению Джентилони, специальные фонды Евросоюза (ЕС), которые создавали еще в период пандемии коронавируса, поспособствуют восстановлению экономики.

Во второй половине февраля в ассоциации итальянских промышленников Confindustria выразили мнение, согласно которому экономика страны, скорее всего, избежит рецессии в первом квартале (январь — март) 2023 года.

В конце января агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата написало, что экономика стран еврозоны может избежать рецессии в 2023 году после «неожиданного» роста в конце декабря 2022-го. Спаду производства не помешают ни двузначная инфляция, ни продолжающийся конфликт на Украине.

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