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Маск заявил, что Twitter откроет «буквально весь» исходный код, связанный с показом твитов

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Mike Blake/Reuters

Социальная сеть Twitter вскоре раскроет «буквально весь» исходный код, который связан с выдачей пользователям публикаций. Об этом владелец соцсети Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter.

«В ближайшие недели мы раскроем в буквальном смысле слова все, что связано с демонстрацией твитов», — написал Илон Маск.

Ранее 1 апреля руководство Twitter выложило на сайт крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub часть исходного кода социальной сети, чтобы сторонние разработчики смогли принять участие в ее улучшении.

На этой неделе аккаунт генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска стал самым читаемым в Twitter. Как написало издание The Verge, бизнесмен обошел по количеству подписчиков бывшего президента США Барака Обаму.

В тот же период апелляционный суд США в Новом Орлеане постановил, что Маск нарушил федеральный закон о труде, опубликовав в Twitter пост о том, что сотрудники Tesla лишатся опционов на акции, если вступят в профсоюз.

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