Bloomberg: риски продовольственной безопасности растут из-за ухода крупных трейдеров из РФ

Контроль России над глобальными поставками продовольствия может усилиться после того, как два крупнейших международных трейдера (американская продовольственная компания Cargill Inc. и мировой зернотрейдер Viterra) объявили, что прекратят закупки зерна на экспорт из РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале агентства говорится, что уход Cargill Inc. и Viterra означает, что Россия, которая является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, получит больший контроль над поставками продовольствия и больше доходов.

Доминирование России на мировом рынке зерна было продемонстрировано после роста цен в 2022 году на фоне перебоев с поставками после начала специальной военной операции на Украине, подчеркивает Bloomberg.

По словам источников агентства, международная агропромышленная корпорация Archer-Daniels-Midland Co. также рассматривает варианты прекращения своих основных операций в России, а Louis Dreyfus рассматривает возможность сокращения своего присутствия в стране.

Как считают в Bloomberg, после ухода Cargill и Viterra российские запасы зерна будут в основном находиться в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть столь необходимых доходов. По мнению экспертов, это влечет за собой больший риск с точки зрения рынка.

В статье также подчеркивается, что эти компании в прошлом сезоне отгрузили около 14% российского зерна, поэтому большая часть экспорта останется прежней.

Ранее Bloomberg сообщал о потере западными зернотрейдерами «сотен миллионов долларов» в случае ухода из России.