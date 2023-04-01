Глава комиссии ГД Аршба: все обязанные задекларировать свои доходы депутаты сделали это

Председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба заявил, что все депутаты, которые должны были задекларировать свои доходы, выполнили свою обязанность. Об этом сообщает ТАСС.

Аршба отметил, что депутаты, которые обнаружили в представленных ими сведениях неточности и ошибки, имеют право представить в комиссию уточненные сведения до 1 мая.

31 марта вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что все сенаторы отчитались о полученных доходах, имуществе и расходах в установленный законом срок.

В январе газета «Ведомости» со ссылкой на представителя в Госдуме писала, что с 2023 года перестанут публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов. Публиковаться с этого года будет лишь «общая статистическая информация» о декларациях: сколько их было подано, какие нарушения в них выявили и др. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев и членов их семей обнародовать больше не будут.