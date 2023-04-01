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Суд предписал миллиардеру Илону Маску удалить твит с «угрозами» членам профсоюза Tesla

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Апелляционный суд США в Новом Орлеане постановил, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск нарушил федеральный закон о труде, опубликовав в Twitter пост о том, что сотрудники Tesla лишатся опционов на акции, если вступят в профсоюз. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о твите миллиардера за 2018 год.

«Ничто не мешает команде Tesla на нашем автомобильном заводе голосовать в профсоюзе. Могли бы сделать это хоть завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и даром отказываться от опционов на акции?» — написал тогда Маск.

Суд увидел в публикации «незаконную угрозу», которая могла помешать американцам объединяться в профсоюзы. Бизнесмена обязали удалить твит.

По данным Reuters, в ходе заседания адвокаты Маска подчеркнули, что публикация бизнесмена не являлась угрозой, она всего лиши указывала на тот факт, что профсоюзы других автомобильных компаний не получают опционы на акции.

При этом в феврале Маск сообщал, что присяжные оправдали его после коллективной жалобы инвесторов Tesla на публичные высказывания миллиардера.

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