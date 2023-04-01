Заемщики с 1 апреля могут вернуть часть денег по договору страхования от несчастных случаев

Заемщики в России с 1 апреля могут вернуть часть страховой премии по договору страхования от болезней и несчастных случаев, если досрочно погасят потребительский кредит. Такое положение указания Центробанка РФ вступило в силу с 1 апреля, сообщило «Прайм».

Из документа следует, что с этой даты расширяются требования к содержанию договора добровольного страхования заемщика от несчастных случаев и болезней при предоставлении потребкредита. В том числе в договоре страхования, который содержит дополнительные страховые риски, должно быть прописано условие о возврате страховой премии. Премия при этом исчисляется пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. А условием ее возврата должен быть отказ заемщика от добровольного страхования при досрочном погашении потребкредита.

Срок возврата страховой премии не должен превышать семь рабочих дней со дня получения заявления заемщика об отказе от добровольного страхования.

Ранее в Центробанке озвучили планы ужесточить для банков лимиты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов.