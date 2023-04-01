Рабочая группа БРИКС: нужно запустить анализ проблем конкуренции на рынках продовольствия в мире

Рабочая группа стран БРИКС по исследованию проблем конкуренции на продовольственных рынках предложила запустить глобальный анализ отрасли. Это предлагается сделать вместе с ключевыми странами-партнерами объединения с привлечением основных импортеров и экспортеров и учетом масштаба торговли между странами, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы РФ.

«… (анализ – «Газета.Ru») позволит провести комплексную оценку текущих экономических реалий и выработать новые инструменты антимонопольного регулирования с целью снижения негативных последствий волатильности цен на глобальных продовольственных рынках», — говорится в сообщении ФАС.

Такое предложение было озвучено на заседании рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на продовольственных рынках, которая прошла в формате БРИКС+.

В нем приняли участие представители антимонопольных ведомств Азербайджана, Армении, Гамбии, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Беларуси, Узбекистана, ЮАР, а также представители Евразийской экономической комиссии, Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, Евразийского альянса антимонопольных экспертов.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР.