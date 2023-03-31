Центробанк: в 2022 году долги были менее чем у четверти российских домохозяйств

В прошлом году долги были менее чем у четверти (23,1%) российских домохозяйств. Больше всего задолженности у граждан было по потребительским кредитам (10,5%), сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков Центробанка (ЦБ).

Исследование российских домохозяйств проводилось в середине прошлого года. Медианная сумма долга граждан по всем типам задолженности составила 140 тыс. рублей. Самый большой показатель зафиксировали в сегменте покупки недвижимости — 973,9 тыс. рублей, наименьший — по потребительским кредитам (100 тыс. руб.), уточняется в статье.

«Обязательства (в 2022 году — «Газета.Ru») имелись у 23,1 процента домохозяйств. Больше всего (10,5 процента) — по потребительским кредитам и кредитным картам (6,4 процента), далее идут обязательства по кредитам на покупку жилья (5,3 процента) и автокредитам (4 процента)», — заключается в материале.

13 марта агентство РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования сообщило, что Калмыкия в очередной раз стала лидером по закредитованности населения среди всех регионов России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе находится на уровне 108,8% (годом ранее было 103,5%), а у второго региона с конца, Республики Тыва, — 98,6%.