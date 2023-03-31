Курс доллара на Московской бирже вырос до 77,64 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,73% и достиг 77,64 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным платформы, курс евро почти не изменился и сейчас составляет 84,42 рубля. Курс юаня к рублю практически не изменился и колеблется в районе 11,20 к рублю.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отмечал, что курс доллара и евро в апреле поменяется несильно, но возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб. По его словам, курсы валют в апреле будут меняться из-за влияния напряженных отношений между Западом и Россией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию будет влиять банковский кризис в США и Европе.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков также говорил о том, что юань стал адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений.