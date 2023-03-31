Сбер отменил комиссию за переводы для клиентов, призванных на СВО

Сбер с 31 марта 2023 года отменил комиссию за переводы для клиентов, которые были призваны на военную службу и принимают участие в спецоперации России на Украине. Это следует из пресс-релиза кредитной организации.

«Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов», — говорится в сообщении банка.

Сбер подключил эту опцию автоматически в своем мобильном приложении, следует из его сообщения.

То, что банк прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО, которая может начать действовать в первом квартале 2023 года, стало известно 22 февраля.

Ранее Сбер отменил омиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка для участников СВО.

Банк реализовал и другие меры поддержки. К ним относятся: оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.