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Economist: кредит по программе МВФ может дорого обойтись Украине из-за надбавок по процентам

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Yuri Gripas/Reuters

Решение о выделении Украине $15,6 млрд на четыре года Международным валютным фондом может дорого обойтись ей из-за надбавок по процентам. Об этом сообщил The Economist.

Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%, как страна со средним уровнем дохода, следует из статьи.
«Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы», — уточняется в статье.

Помимо этого, большое число набранных кредитов обязует Украину платить надбавки, отмечается в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что МВФ, предоставив Украине кредит $15 млрд, отправит деньги в черную дыру. Захарова подчеркнула, что МВФ предоставляет займы только тем странам, у которых есть план погашения долга. Однако у Киева, по словам Захаровой, никакого плана нет.

Договоренности о кредитной программе между МВФ и Украиной были достигнуты 21 марта.

Ранее фонд разрешил Киеву напечатать до 50 млрд гривен в случае дефиита внешнего финансирования.

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