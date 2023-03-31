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Депутат Аксаков: Госдума продлит кредитные каникулы в России до конца 2023 года

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«Газета.Ru»

Госдума РФ планирует продлить кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса в России до конца 2023 года, пока не будет принят постоянно действующий закон. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат уточнил, что 31 марта 2023 года истекает срок, в течение которого физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул для договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

«Антиковидные каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», — рассказал Аксаков.

10 февраля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина поддержала введение в России кредитных каникул для россиян на постоянной основе. Она также призвала оценивать риски повышения закредитованности россиян в рамках реализации этой инициативы.

В декабре 2022 года комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в закон «О потребительском кредите», по которому кредитные каникулы по потребительским кредитам можно будет получать на постоянной основе. Обратиться за кредитными каникулами смогут клиенты банков, доходы которых упали более чем на 30% по сравнению с предыдущим доходом за месяц (из расчета на год). Размер потребительского кредита или займа, которых это касается, должно установить правительство. Депутаты предложили следующие планки: для кредита, залогом по которому выступает автомобиль, лимит составит 1,6 млн руб., для остальных кредитов будет действовать уровень в 450 тыс. руб.

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