В Госдуме заявили о планах создать национальную криптобиржу и ждут позицию ЦБ

Депутат, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Ткачев («Новые люди») заявил о планах создать в России национальную криптовалютную биржу — однако для реализации таких идей необходима четкая позиция Центрального банка, сообщает РИА Новости.

«Экономика получит дополнительный доход в бюджет, а пока эти доходы ряд инвесторов хранят в крипте «под подушкой». ИП станет проще заключать контракты с дружественными странами. Люди смогут покупать недвижимость или автомобили, что скажется на росте покупательской способности и поможет освоить пустующие квадратные метры жилья», — пояснил Ткачев.

Он добавил, что пока, без ясной и четкой позиции Банка России, говорить о любых преимуществах в использовании криптовалют не приходится.

Ранее бывший первый зампред Центробанка Сергей Швецов выступил против того, чтобы в России была введена уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалют.