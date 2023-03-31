Директор бывшего завода TotalEnergies заявил о скором возобновлении производства

Коммерческий и маркетинговый директор бывшего завода TotalEnergies в Калужской области Егор Попов заявил о скором возобновлении производства на ООО «Топ лубрикантс» и выходе на российский рынок, сообщает ТАСС.

Отмечается, что новый владелец переданного российскому менеджменту завода расконсервировал производство и первая партия моторного масла в объеме до 1,5 млн литров должна быть готова в апреле.

При этом Попов отметил, что модернизация производства к 2025 году должна позволить производству вырасти в три раза, до 150 тыс. тонн, повысив выпуск продукции только в этом году на 40%.

Ранее третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые продала партию сжиженного природного газа (СПГ), рассчитавшись в юанях, одной из крупнейших в мире нефтегазовой TotalEnergies (Франция).

Пекин продал 65 тыс. т СПГ, поставленных из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).