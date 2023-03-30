«Черноголовка» покупает российский бизнес детского питания Kraft Heinz

Группа компаний »Черноголовка» договорилась с американской компанией Kraft Heinz о покупке ее российского бизнеса детского питания. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу группы компаний.

«Мы заключили соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России», — заявили в пресс-службе.

Там указали, что в сделку входят две торговых марки и два завода компании, расположенные в Георгиевске и Иваново.

Сумма сделки не разглашается. Компаниям предстоит утвердить ее параметры у регулятора.

«Черноголовка» ведет бизнес детского питания с 2020 года. Компания имеет свой бренд «Черноголовка бейби». Под этим брендом выпускаются молочные каши, соки, фруктовые пюре и детские фрикадельки, а также детскую воду.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что некоторые компании «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов для детского питания.