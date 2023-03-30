РАКИБ: Россия и Иран создадут международную Ассоциацию цифровой экономики

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников заявил, что Россия и Иран создают международную Ассоциацию цифровой экономики для совместной работы над новыми продуктами. Об этом он сказал на полях II Kazan Cryptoforum, передает ТАСС.

По словам Бражникова, РФ и Иран уже подписали соответствующее соглашение. Он отметил, что Ассоциация цифровой экономики должна стать гарантом совместных действий двух стран и других дружественных государств в данной сфере.

«Это, может быть, создание какого-то биткойна общего, создание стандарта какого-то золотого или токена», — рассказал Бражников.

Исполнительный директор РАКИБ указал, что ассоциация появится уже в 2023 году, и к ней сразу могут присоединиться пять-шесть стран. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о дружественных государствах, в том числе странах СНГ, Латинской Америки.

29 марта глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсуждения совместных энергетических проектов.