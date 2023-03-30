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Россия прорабатывает возможность открытия авиасообщения с пятью странами

Российские авиавласти рассматривают возможность открытия сообщения с Мьянмой, а также возобновления рейсов в такие страны, как Вьетнам, Монголия, Саудовская Аравия и Южная Корея. Об этом сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», — цитирует Нерадько Life.ru.

Кроме того, признался Нерадько, отечественные авиакомпании также не сидят сложа руки, а изучают возможность начала выполнения рейсов в страны Африки, а именно в Эфиопию, Алжир, Тунис, ЮАР и так далее.

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