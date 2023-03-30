МТС объявила о глобальном ребрендинге

МТС сменила свой логотип, архитектуру, позиционирование и визуальный язык, сообщает пресс-служба компании.

«МТС взяла курс на формирование цифровой экосистемы и начала активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

В МТС отметили, что новый логотип (красный квадрат) «вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов».

Лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменился, а главная задача МТС – менять привычное и трансформировать повседневность.

В создании новой бренд-платформы экосистемы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики также работали два агентства — UtterDesign и ONY.

До этого масштабный ребрендинг МТС проводила в 2006 году. Тогда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписьюGSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний «Система Телеком» (в 2007 году была ликвидирована). Такое же визуальное решение для логотипа, но в другой цветовой гамме, получили еще три компании группы: МГТС, «Комстар-ОТС» (упразднена в 2011 году), «МТУ-Интел» (также упразднена).

Летом 2019 года компания изменила слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Вместо старого слогана «Ты знаешь, что можешь!» появился новый: «Быть лучше каждый день». Белое яйцо на красном фоне на логотипе сменилось красным яйцом на белом. Также был изменен шрифт.