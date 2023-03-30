Во «Вкусно — и точка» заявили о скором появлении новых разновидностей аналога «Макфлурри»

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» по всей стране скоро появится аналог «Макфлурри» в McDonald's — мороженое «Айс Де Люкс», две версии которого компания представила в марте 2023 года. Об этом написало агентство РИА Новости в пресс-службе предприятия быстрого питания.

«Меню «Вкусно — и точка» продолжает пополняться новинками. В марте компания представила несколько новых продуктов, которые совсем скоро будут доступны в предприятиях по всей стране. Так, в основном меню появилась обновленная версия бургера «Биг Спешиал» — «Биг Спешиал Ростбиф». Расширилось и меню десертов: компания ввела долгожданные версии мороженого «Айс Де Люкс» — шоколадное и шоколадно-клубничное», — сообщили в компании.

Кроме того, в меню завтраков добавили «Сырный ролл», «Сырный Фреш Маффин» и «Творожники».

О появлении нового десерта – «Айс Де Люкс» — в сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщали во второй половине августа 2022 года.

В начале марта владелец ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил о планах открыть собственную фабрику по производству игрушек для детского набора «Кидз Комбо» — аналога «Хэппи Мил» в McDonald's.