Доля России в общем импорте Финляндии обвалилась в шесть раз в 2022 году

Доля России в общем импорте Финляндии уменьшилась до 2,6% по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте финской таможни.

Доля России в общем стоимостном импорте Финляндии за 2022 год сократилась в 6 раз — с 15,8% в январе прошлого года до 2,6% в декабре, в экспорте показатель упал за тот же период вдвое — с 5,4% до 2,7%, отметили в финской таможне.

В сообщении добавили, что из-за санкций Евросоюза логистика внешней торговли Финляндии кардинально поменялась. Например, 95% внешней торговли идет по морю. Кроме того, перевозки по железным дорогам по территории России уменьшились на 86%, а автомобильные поставки сократились на 68%.

По словам директора по статистике таможни Олли-Пекки Пенттиля, 2022 год стал переломным в международной торговле. Учитывая, что в плане внешней торговли Финляндия является островом, резко возросла значимость перевозок по морю.

В начале марта газета Helsingin Sanomat писала, что компании из Финляндии понесли ущерб на общую сумму более €4 млрд в связи с уходом с российского рынка из-за международных санкций. При этом самые крупные убытки понесла энергетическая фирма Fortum (-€1,7 млрд).