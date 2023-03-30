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FT: Лондон перестал быть единоличным финансовым центром мира

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Лондон впервые в истории сместился с первого места в качестве главного финансового центр мира и теперь делит лидерство с Нью-Йорком. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на отчет лондонской администрации.

В публикации отметили, что Лондон и Нью-Йорк набрали по 60 баллов в сфере конкурентоспособности. При этом показатель Лондона вырос по сравнению с прошлым годом на один пункт, а Нью-Йорка — на два, что позволило ему занять первое место наравне с британской столицей.

По данным издания, у Лондона по-прежнему хорошие показатели в области инноваций. Также столица Британии держит высокую планку по масштабу финансовой деятельности, бизнес-инфраструктуры, привлечения способных финансистов и регулирования. Нью-Йорк же набрал высокие баллы благодаря вложениям в инвестиции, заключению сделок и объему выпуска необходимых для устойчивого финансирования инструментов.

Несмотря на то, что профицит экспорта в Британии достиг рекордных 64 млрд фунтов ($78,8 млрд), многие компании переориентируются на первичное размещение акций (IPO) не в Лондоне, а в Нью-Йорке.

В середине ноября министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что Россия спровоцировала рецессию в Британии. Он указал, что если британскому Минфину вместе с Банком Англии удастся взять под контроль инфляцию, то затем получится снизить и процентные ставки по кредитам для физлиц и бизнеса.

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