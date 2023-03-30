Премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что миру нужно противостоять односторонним санкциям

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян заявил, что мир должен противостоять односторонним санкциям отдельных стран. Об этом он сообщил во время своего выступления на церемонии открытия Боаоского азиатского форума, передает ТАСС.

«Мы должны придерживаться глобальной инициативы [Китая] в области безопасности, <...> противостоять злоупотреблениям односторонними санкциями и юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства. — «Газета.Ru»), — сказал он, отметив, что КНР также против блокового противостояния, когда необходимо «выбирать между той или иной стороной».

Ли Цян также подчеркнул, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликтов между государствами.

Накануне председатель сената Зимбабве Мейбл Чиномона заявляла, что страна не поддерживает односторонние санкции в отношении России.

Ранее стало известно, что согласно китайскому плану по урегулированию кризиса на Украине, который состоит из 12 пунктов, Китай призвал прекратить введение односторонних санкций в связи с украинским кризисом. В документе отмечалось, что ряд государств должны прекратить злоупотреблять санкциями и «юрисдикцией длинных рук» в отношении других стран, чтобы способствовать «охлаждению» конфликта на Украине.