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Голикова заявила, что в РФ рост зарплат за последние пять лет составил 22,1%

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат за последние 5 лет в России составил 22,1%. Об этом она сообщила на совещании правительства, передает РИА Новости.

По ее словам, зарплата в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилась на 1%.

Ранее Минтруд доработал законопроект, где прописана возможность погашения долгов перед работниками обанкротившихся предприятий за счет средств федерального бюджета.

Задолженность по зарплате за три месяца до признания предприятия или компании банкротом может быть погашена за счет средств федерального бюджета. При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник, отметили в документе.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, задолженность предприятий перед банкротством в среднем может достигать 30%. Такие суммы предприятию вернуть крайне сложно, так как длительный характер процедуры банкротства обесценивает средства из-за инфляции.

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