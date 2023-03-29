Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Руководство Silicon Valley Bank ожидало оттока депозитов на $100 млрд в день закрытия

close
100%
Silicon Valley Bank

Менеджмент американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB) предупредил руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США в день закрытия банка о вероятном изъятии вкладов на сумму $100 млрд за одни сутки. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сделанное в Конгрессе заявление зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкла Барра.

По его словам, утром 10 марта сохранялась вероятность, что кредитная структура при поддержке регулятора сможет удовлетворить требования вкладчиков.

«Однако тем утром банк уведомил нас, что ожидает гораздо более масштабного оттока депозитов. Вкладчики готовы были забрать в тот день $100 млрд, и у банка не было достаточных средств для удовлетворения таких запросов», — сказал Барр.

За день до этого клиенты SVB сняли со своих счетов в этом банке рекордные для однодневного вывода с точки зрения мировой истории $42 млрд.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного SVB, который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

На этой неделе холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупил обанкротившийся SVB.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях