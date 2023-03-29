Руководство Silicon Valley Bank ожидало оттока депозитов на $100 млрд в день закрытия

Менеджмент американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB) предупредил руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США в день закрытия банка о вероятном изъятии вкладов на сумму $100 млрд за одни сутки. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сделанное в Конгрессе заявление зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкла Барра.

По его словам, утром 10 марта сохранялась вероятность, что кредитная структура при поддержке регулятора сможет удовлетворить требования вкладчиков.

«Однако тем утром банк уведомил нас, что ожидает гораздо более масштабного оттока депозитов. Вкладчики готовы были забрать в тот день $100 млрд, и у банка не было достаточных средств для удовлетворения таких запросов», — сказал Барр.

За день до этого клиенты SVB сняли со своих счетов в этом банке рекордные для однодневного вывода с точки зрения мировой истории $42 млрд.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного SVB, который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

На этой неделе холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупил обанкротившийся SVB.