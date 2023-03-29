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Экономист Сусин заявил, что кризис в банковской системе США и ЕС может привести к рецессии

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Alex Grimm/Reuters

Кризисные явления в банковской системе США и Европы могут спровоцировать рецессию в западной экономике. Об этом РИА Новости заявил управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

«Кризисные явления в банковской системе США и Европы стали следствием реализации процентного риска, в основе которого лежит повышение базовых учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами», — отметил Сусин.

По его словам, в условиях подскочившей инфляции часть финансовых институтов крайне неосторожно обращались с процентными рисками. Поэтому длительность наступающей рецессии и ее сила будут зависеть от размера ключевых ставок. При этом потребители в разных странах массово тратят накопленные сбережения, что приводит к росту спроса, дефициту рабочей силы и очередному росту инфляции. Из-за этого регуляторы продолжают поддерживать жесткую кредитно-денежную политику, которая не развивает экономику.

Он добавил, что по итогу, скорее всего, рецессия наступит. Сейчас же можно наблюдать первые проявления грядущего экономического спада в виде процентных рисков, с которыми столкнулись западные страны.

Ранее в среду президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в Соединенных Штатах еще не закончился, однако американские власти смогли взять ситуацию под контроль.

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