Кабмин РФ: Россия по просьбе Будапешта осуществит дополнительные поставки газа в Венгрию

Власти России заявили, что Москва продолжит поставлять газ в Венгрию согласно договоренностям, а также осуществит дополнительные поставки по просьбе Будапешта. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер России Александр Новак обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто вопросы в области торговли и поставки энергоносителей в эту страну.

Он также отметил, что Будапешт является важным партнером Москвы в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». По его словам, в прошлом году в Венгрию поставили 4,63 млрд куб. м нефти по системе «Транснефти».

Накануне Сийярто заявлял в социальных сетях, что в ходе переговоров по телефону с Новаком договорился о продолжении бесперебойных поставок венгерской стороне нефти и газа.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии говорил, что заверил вице-премьера РФ в намерении венгерской стороны и далее блокировать санкции против ядерной энергетики России.

До этого глава МИД Венгрии сообщал, что Будапешт не будет отказываться от сотрудничества с Россией в энергетической области.